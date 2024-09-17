Эвакуация с вертолетом, угроза для Вроцлава и города под водой. Главное о наводнении в Польше

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Зону стихийного бедствия расширяют

С 16 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил состояние стихийного бедствия не менее чем на 30 дней в части Нижнесилезского, Опольского и Силезского воеводств. Этот режим предполагает ограничение прав и свобод людей: запрещено пребывания в определенных местах и принудительная эвакуация. В частности, вчера из города Пачкув, вблизи которого из-за сильных осадков прорвало дамбу, была начата срочная эвакуация.

Однако сегодня появилась информация, что польское правительство решило расширить зону стихийного бедствия на такие города: Любин, Дзержонюв, Свидница, Ополе, Крапковицы, Бжег и Кендзежин-Козьле. Об этом сообщыл м

Фото: на польских улицах тонны ила и грязи (Getty Images)

Между тем, мэр города Левин-Бжеский Опольского воеводства Артур Котара призвал жителей эвакуироваться из-за переполнения водой дамб. Он рассказал, что несколько улиц уже затоплены, а вода распространяется по всему городу, а также посоветовал брать спальные мешки или одеяла.

"Через некоторое время будет невозможно проводить эвакуацию. Количество воды на улицах растет. Автомобили больше не будут въезжать - за исключением военной или пожарной техники", - добавил Котара.

Какие регионы больше всего пострадали

Больше всего от стихии пострадали города Клодзько, Строне-Сленске и Глухолазы. Там разрушены целые улицы, дома, затоплены квартиры. Уровень воды превышал несколько метров.

Как пишет издание "Новая Польша", в Лендек Здруи уничтожены почти все мосты, в том числе и Святого Иоанна, датируемого XVI веком. Сооружение выдержало наводнение в 1997 году, но на этот раз стихия оказалась сильнее. Сейчас в город можно добраться только со стороны Чехии. На улицах городка тонны ила и грязи. Нет телефонной связи и электричества, не хватает питьевой воды.

Skala zniszczeń jest ogromna, но на żołnierzy #WojskoPolskie zawsze может liczyć.

Powodzianie nie zostawimy Was w potrzebie! pic.twitter.com/5KKiSgSybe — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 16, 2024

На сегодняшний день также затоплены жилые районы, административные здания, школы, больницы, кладбища. Некоторые населенные пункты полностью отрезаны, многие оказались замкнутыми в своих домах. Из-за чего их пришлось эвакуировать вертолетом. А в городе Ниса из-за наводнения пришлось эвакуировать больницу, персонал и пациентов срочно перевезли в другие медицинские учреждения. В пострадавших районах закрыли школы и офисы.

Вроцлав перед пиком наводнения. Идет подготовка

Одним из самых уязвимых городов на юге Польши является Вроцлав. Из-за интенсивных ливней уровень воды в реке стремительно растет, поэтому существует немалая угроза подтопления города.

Местные власти приказали использовать мешки с песком для поднятия набережных и защитить жилые районы Маршовице-1 и Маршовице-2 от возможного затопления рекой Быстрица, где самая сложная ситуация. Сегодня там начнут возводить укрепления. Для строительства фортификационных сооружений город предоставит 1100 тонн песка.

Мэр города Яцек Сутрик рассказал, что набережные частично обтянут пленкой, а военные, вовлеченные в работы, используют мешки, чтобы поднять их. Он также призвал жителей по возможности переехать на более высокие этажи домов.

"Набережные должны быть подняты на полтора метра, чтобы обезопасить населенные пункты. Если потребуется эвакуация, мы предоставим автобусы к месту проведения работ", - добавил Сутрик.

Кроме того, на другой реке - Одра во Вроцлаве, вероятно, самый высокий уровень воды ожидается в пятницу, хотя уровень наводнения может значительно повыситься со среды. Высокая волна воды льется по городу несколько дней.

Количество жертв

Сейчас в Польше известно о по меньшей мере пятерых погибших из-за стихии. Среди погибших хирург из города Ныса Кшиштоф Каминский. Как сообщают СМИ, он возвращался из больницы после дежурства и в какой-то момент перестал выходить на связь. Его машину нашли на одной из затопленных улиц. Вероятно, 71-летний мужчина вышел из машины, чтобы дальше выбраться пешком, - дверца со стороны водителя была открыта. Тело хирурга спасатели обнаружили в ночь на 16 сентября.

Помощь пострадавшим

В Польше на помощь пострадавшим власти выделили миллиард злотых (260 млн долларов). Каждый, кто понес убытки, сможет подать заявление в органы местных властей для получения компенсации.

Фото: компенсации пострадавшим от наводнения в Польше начнут выплачивать с сегодняшнего дня (Getty Images)

Пострадавшим выплатят по 10 тысяч злотых (2 567,95 долл.) безвозвратной помощи, а также до 100 тысяч злотых (25 149,70 долл.) на ремонт квартир и до 200 тысяч злотых (50 299, 40 долл.) на реконструкцию домов.