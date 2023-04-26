Эвакуация из Судана: 64 украинца уже прибыли в Польшу, - ГУР

"В результате тщательно спланированной операции, осуществленной ГУР МО совместно с МИД и Офисом президента Украины, по состоянию на 26 апреля 2023 из охваченного боевыми действиями Судана удалось спасти уже 91 украинца", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные разведчики и дипломаты помогли покинуть Судан 51 иностранцу - гражданам Грузии, Канады, Перу и Федерации Сент-Китс и Невис.

Отмечается, что чартерный рейс с 64 украинцами, изъявившими желание вернуться домой, сегодня вечером приземлился в аэропорту Польши. Уже вскоре они пересекут украинскую государственную границу.

"Эвакуация из беспокойной африканской страны продолжается. Украинцам, нуждающимся в спасении из-за опасности для жизни и здоровья в Судане, будет предоставлена неотложная помощь со стороны официальных представителей Украины", - отметили в ГУР.