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Росіяни обстріляли хімзавод, технікум та будинки у Луганській області: є поранені

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Луганська область, Неділя 15 травня 2022 08:36
Росіяни обстріляли хімзавод, технікум та будинки у Луганській області: є поранені Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області російські окупанти за минулу добу обстріляли завод "Азот", технікум та чисельну кількість багатоповерхівок. Поранення отримали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, близько 40% усіх атак росіян 14 травня прийшлися на Сєвєродонецьк. Ще приблизно стільки ж - на Гірську та Попаснянську громади.

"Руйнувань дуже багато. Це - 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, в декількох з них сталося займання квартир. Росіяни влучили в будівлю технікуму та продовжують нищити "Азот". Вчора зранку після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів", - написав Гайдай.

Він зазначив, що отримали поранення три жителі Врубівки, у Новодружеську поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три - в Лисичанську, де ворог наніс авіаудар, два - в Рубіжному.

"Попаснянська та Гірська громади видаляються росіянами з мапи світу: стало відомо про дев'ять зруйнованих будинків в Комишувасі, чотири - в Тошківці, п'ять - в Золотому, два - в Троїцькому. У Комишувасі також є влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Є руйнування в Верхньокам'янці, Оріховому, Катеринівці", - додав Гайдай.

Нагадаємо, як раніше розповів голова ОВА, в Луганській області російські війська готуються провести два великі наступи на Сєвєродонецьк і для прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.

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