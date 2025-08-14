Эвакуация из Покровска почти невозможна: более 1300 жителей заблокированы

В Покровске Донецкой области, где ситуация на фронте самая сложная, остаются 1327 гражданских. Эвакуация жителей за пределы города на сегодня почти невозможна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
По его словам, от Покровска до позиций российских войск - около километра, но наши Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать оккупанта.
"Что касается эвакуации, без сил обороны она почти невозможна. Враг простреливает почти все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне, огромное количество людей получает ранения... Сейчас возможно выехать только при поддержке сил обороны", - сообщил Филашкин.
Глава ОГА утверждает, что перед обострением ситуации жителям Покровска неоднократно предлагали покинуть город, однако оставлять свои дома решились не все.
Напомним, на Покровском направлении идут ожесточенные бои между ВСУ и врагом. В связи с этим главнокомандующий украинской армии Александр Сирский приказал выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны.
В то же время в "Азове" заявили о значительных потерях врага на Покровском направлении за последние два дня. А именно в полосе ответственности 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" россияне потеряли 151 солдата, более 70 оккупантов получили ранения.