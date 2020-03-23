Евакуація, відчуження майна та обмеження пересування: як житиме Україна у разі НС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надзвичайний стан в Україні може вводитися на 30 днів

Питання запровадження надзвичайного стану в Україні обговорюється вже не перший тиждень, але остаточного рішення наразі немає. Разом з тим, вже цього тижня парламент може зібратися на позачергове засідання для запровадження НС, детальніше про ситуацію в країні та про те, які обмеження передбачені надзвичайним станом - у матеріалі РБК-Україна.

Яка ситуація в Україні зараз

Як повідомляли джерела РБК-Україна, питання введення надзвичайного стану в Україні через поширення коронавірусу вже обговорювалося на одному з засідань РНБО, проте рішення прийняте не було. Наразі в Україні в окремих регіонах введено надзвичайну ситуацію (Київ, а також Київска, Харківська, Чернівецька, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Донецька, Тернопільська та Житомирська області).

По всій Україні і у вказаних регіонах зокрема наразі введено карантин, який нещодавно було посилено. Так, наразі по Україні закриті все навчальні заклади, розважальні заклади, кіно, театри, кафе, бари, ТРЦ та ресторани. Заборонено проведення масових заходів, введено обмеження, а подейкуди і заборона, на рух транспорту. Працюють наразі лише продуктові магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта. У Києві, зокрема, також заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками, громадський транспорт курсує по спеціальним маршрутам і скористатися ним можуть лише робітники критично важливої інфраструктури міста і за перепусткою, а у магазинах та аптеках кількість відвідувачів обмежена - одна людина на 10 кв. метрів.

Крім того, введено заборону на міжнародні пасажирські авіа, залізничні та автобусні перевезення. Україна не пускає на свою територію іноземців.

Як очікується, такі обмеження діятимуть до 3 квітня, проте не виключено, що їх можуть продовжити.

Зазначимо, наразі в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусу, три з них - летальні, а одна вже вилікувалася. Найбільше випадків у Києві - 29 осіб.

Як вводиться надзвичайний стан

Надзвичайний стан в Україні вводиться указом президента, який має затвердити парламент протягом двох днів з моменту звернення президента.

Пропозиції щодо введення надзвичайного стану президентові має подати Рада національної безпеки і оборони України. Разом з тим, у разі якщо причиною для введення НС є виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення пропозиції щодо його введення подає Кабінет міністрів України.

Після введення НС Україна має повідомити через генсека ООН всім державам, які є членами Міжнародного пакту про громадянські та політичні права про обмеження прав і свобод людини та термін, на який ці обмеження вводяться.

Термін дії надзвичайного стану в Україні

ВІдповідно до українського законодавства, НС в Україні може вводитися не більше ніж на 30 днів, або максиму 60 днів - в окремих регіонах. Разом з тим, указом президента, який має затвердити Верховна рада, термін НС може бути продовжено, але максимум на 30 днів.

Разом з тим, не виключається і дострокове скасування надзвичайного стану, для цього також потрібен указ президента.

Особливості дії НС в Україні

У період дії надзвичайного стану в Україні право здійснювати заходи правового режиму має військове командування. Крім того, на цей період не можуть бути припинені чи обмежені повноваження президента парламенту, уряду, уповноваженого ВР з прав людини, міністерств, центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судів, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування.

Крім того, у період дії НС передбачені такі обмеження:

встановлюється особливий режим в’їзду/виїзду, обмеження свободи пересування ;

; обмеження руху транспорту та його огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

заборона проведення масових заходів, страйків;

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб;

у юридичних і фізичних осіб; тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання. При цьому людям обов’язково має надаватися місце для проживання;

з місць, небезпечних для проживання. При цьому людям обов’язково має надаватися місце для проживання; встановлення для юридичних осіб квартирної повинності для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань та військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій;

для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань та військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій; тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств;

встановлення карантину та проведення протиепідемічних заходів;

запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;

харчування і предметів першої необхідності; мобілізація та використання ресурсів підприємств, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов’язковою компенсацією понесених втрат;

зміна режиму роботи підприємств, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;

усунення від роботи на період НС, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників держпідприємств, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки.

Крім того, на час НС заборонено змінювати Конституцію, виборчі закони, проводити президентські та парламентські вибори, референдуми.