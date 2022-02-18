Евакуація з ОРДЛО: у Зеленського не виключають провокації, може бути обстріл колони

"Це дуже тривожна ситуація, яка не зводиться просто до пропаганди. Україна не хоче війни і точно не збирається здійснювати будь-які наступальні операції на Донбасі", - зазначив він.

На його думку, окупаційні сили застосовують всю свою фантазію, щоб хоч якось виправдати свої провокаційні дії, спрямовані на загострення.

"Що це за так звана "евакуація"? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо когось і "евакуювати" з ОРДЛО, так це свою військову техніку, своїх диверсантів і своїх окупаційні структури", - додав Подоляк.