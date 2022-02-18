Эвакуация из ОРДЛО: у Зеленского не исключают провокации, может быть обстрел колонны

"Это очень тревожная ситуация, которая не сводится просто к пропаганде. Украина не хочет войны и точно не собирается осуществлять какие-либо наступательные операции на Донбассе", - отметил он.

По его мнению, оккупационные силы применяют всю свою фантазию, чтобы хоть как-то оправдать свои провокационные действия, направленные на обострение.

"Что это за так называемая "эвакуация"? Вполне вероятно, что оккупанты сами же обстреляют одну из таких "эвакуационных" колонн, чтобы обвинить Украину. Это очевидный мотив. Мы призываем российскую сторону оставить Донбасс в покое, выполнять свои переговорные обязательства и если кого и "эвакуировать" из ОРДЛО, так это свою военную технику, своих диверсантов и своих оккупационные структуры", - добавил Подоляк.