RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Евакуація з Маріуполя. Як виїжджають місцеві жителі: фоторепортаж

Маріупольці самостійно залишають обложене місто (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

У Маріуполі розпочав роботу гуманітарний коридор для евакуації автобусами мирного населення. Крім того багато жителів міста не втрачають надії покинути місто самостійно на легкових авто.

РБК-Україна показує як маріупольці залишають рідне місто у фоторепортажі Getty Images

Найбільше портове місто на Азовському узбережжі, Маріуполь, більше двох тижнів обложене ворожими військами РФ.

Тисячі мирних жителів буквально стали заручниками окупантів, які захопили місто.

Тисячі маріупольців змушені залишати свої будинки (фото: Getty Images)

Місто регулярно піддається обстрілу, що унеможливлює безпечну евакуацію цивільних.

За повідомленням заступника керівника офісу Президента Кирила Тимошенко п'ять автобусів з маріупольцями дісталися до Бердянська, вчора були направлені в Запоріжжя.

Частина людей їде на автобусах, інші на легкових авто
(фото: Getty Images)

Тут евакуйовані громадяни можуть відразу продовжити шлях у безпечне місце, або залишитися на нічліг.

Крім організованих автобусів, сотні людей залишають місто на легкових автомобілях, часто з відсутніми вікнами.

Виїжджаючі попередньо позначають авто написами" діти " і білими пов'язками, після чого проходять перевірку на КПП організованих окупантами.

Перевірка документів та огляд чоловіків на КПП організованих окупантами (фото: Getty Images)

За повідомленням Маріупольської міськради за час роботи "зелених коридорів", незважаючи на постійні обстріли, з міста на приватному транспорті в безпечне місце евакуйовано близько 40 тисяч осіб.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниМаріупольевакуаціяВійна Росії проти України