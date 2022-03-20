Эвакуация из Мариуполя. Как выезжают местные жители: фоторепортаж

Крупнейший портовый город на азовском побережье, Мариуполь, более двух недель осажден вражескими войсками РФ.

Тысячи мирных жителей буквально стали заложниками оккупантов, захвативших город.

Тысячи мариупольцев вынуждены покидать свои дома (фото: Getty Images)

Город регулярно подвергается обстрелам, что делает невозможным безопасную эвакуацию гражданских.

По сообщению заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко пять автобусов с мариупольцами добравшихся до Бердянска, вчера были направлены в Запорожье.

Часть людей уезжает на автобусах, другие на легковых авто (фото: Getty Images)

Здесь эвакуированные граждане могут сразу продолжить путь в безопасное место, или остаться на ночлег.

Кроме организованных автобусов, сотни людей покидают город на легковых автомобилях, зачастую с отсутствующими окнами.

Выезжающие предварительно помечают авто надписями “дети” и белыми повязками, после чего проходят проверку на КПП организованных оккупантами.

Проверка документов и досмотр мужчин на КПП организованных оккупантами (фото: Getty Images)

По сообщению Мариупольского горсовета за время работы “зеленых коридоров”, несмотря на постоянные обстрелы, из города на частном транспорте в безопасное место эвакуированы порядка 40 тысяч человек.