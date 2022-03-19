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Евакуація в Київській області: з небезпечних точок регіону вдалося вивезти понад 3000 осіб

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Київ, Субота 19 березня 2022 23:35
Евакуація в Київській області: з небезпечних точок регіону вдалося вивезти понад 3000 осіб Фото: у Київській області з небезпечних точок евакуювали понад 3 тисячі осіб (t.me. dsns)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Київській області 19 березня продовжилася евакуація з небезпечних точок регіону. З Броварів і Бучі сьогодні вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього голову Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулебу.

За його словами, сьогодні, 19 березня, вдалося продовжити евакуацію з найбільш небезпечних точок області за двома напрямками - Броварському та бучанському. З Броварів повернулися 45 автобусів, яким вдалося вивезти близько 2,5 тисячі осіб.

З Бучі в Білогородку повернулися 7 автобусів. Вони доставили близько 320 осіб, у тому числі 8 лежачих літніх людей і бабусю 106 років. Жителі також виїжджали з регіону на особистих автомобілях. Їх число не наводиться. Крім того, в Бучу вдалося доставити гуманітарну допомогу - медикаменти, воду, одяг.

Також Олексій Кулеба зазначив, що сьогодні вдалася Евакуація від Романковського мосту. Звідти забрали близько 300 осіб, з них 5 літніх і 5 важко поранених.

"Не спрацював гуманітарний коридор в Бородянку. Там йдуть активні бойові дії. Евакуаційна колона не змогла дійти до людей", - додав Кулеба.

Колишній голова Київської ОДА уточнив, що сьогодні вдалося евакуювати понад 3 тисячі осіб. Всього з небезпечних точок вдалося вивезти понад 50 тисяч місцевих жителів.

Нагадаємо, Олексій Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна розповів про оборону Київської області від російських загарбників та проблеми, які виникають з евакуацією та гуманітарною допомогою.

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