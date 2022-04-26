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Евакуація з Донбасу. УЗ на сьогодні призначила потяг з Покровська

Фото: з Покровська відправиться евакуаційний потяг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У вівторок, 26 квітня, продовжиться евакуація жителів Донецької та Луганської областей. Сьогодні відправиться один потяг з Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Потяг вирушить зі станції у Покровську о 16:30 та попрямує до станції Чоп Закарпатської області. Проїзд буде безкоштовний.

Нагадаємо, сьогодні Укрзалізниця запланувала сім евакуаційних потягів зі східних областей у західні регіони України.

Також зазначимо, що вчора під обстріли окупантів потрапили п'ять залізничних станцій.

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