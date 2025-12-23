RU

Эвакуация дипломатов РФ из Венесуэлы: что происходит

Фото: посольство РФ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На фоне роста напряженности в Карибском регионе и из-за угроз США, Россия начала вывоз семей своих дипломатов из Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Associated Press.

Обострение ситуации вокруг Венесуэлы привело к первому за долгое время шагу со стороны Москвы, связанному с обеспечением безопасности дипломатического персонала.

Решение было принято на фоне усиления действий США в регионе и роста неопределенности вокруг дальнейшего развития событий.

МИД РФ эвакуирует семьи дипломатов из Венесуэлы

Министерство иностранных дел России приступило к эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы. Процесс начался в пятницу, приоритет отдан вывозу женщин и детей.

По данным источника в европейской разведке, российские чиновники описывают текущую обстановку в стране "в очень мрачных тонах".

Информация об эвакуации появилась на фоне активизации политики администрации США в отношении Каракаса.

В понедельник президент Дональд Трамп планирует встречу с ключевыми представителями национальной безопасности.

Она проходит на фоне усиления усилий Береговой охраны США по перехвату нефтяных танкеров в Карибском море в рамках давления на правительство Николаса Мадуро.

Как сообщается, к встрече должны присоединиться госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан.

Белый дом анонсировал "важное заявление", а сам Трамп ранее объявил о планах построить два новых крупных военных корабля в рамках концепции "Золотого флота".

На этом фоне эвакуация семей российских дипломатов рассматривается как сигнал о серьезных рисках и возможном дальнейшем ухудшении ситуации в Венесуэле.

Напоминаем, что власти Венесуэлы приняли решение задействовать военно-морские силы для сопровождения танкеров с нефтепродуктами, выходящих из национальных портов, после заявлений президента США о возможности блокирования экспорта венесуэльской нефти, что было расценено Каракасом как потенциальная угроза безопасности морских перевозок.

Отметим, что перехват танкеров с венесуэльской нефтью со стороны США рассматривается Вашингтоном как осознанный политический шаг и прямой сигнал режиму Николаса Мадуро о необходимости ухода от власти.

