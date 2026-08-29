Эвакуация, детонация и 37 погибших: что произошло в селе Мила под Киевом

Что произошло

Вчера, 28 августа, в Бучанском районе Киевщины в результате атаки вражеских ударных дронов произошел масштабный пожар на складских помещениях, сопровождавшийся взрывами. Огонь распространился на частные жилые дома.

Ночью были ликвидированы пожары в 5 домах и заведении питания и началась эвакуация, на месте развернут оперативный штаб.

Временно было перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15 по 32 км.

Сейчас на трассе Киев – Чоп частично восстанавливают движение.

Схема движения: Движение будет осуществляться в обоих направлениях (как в Киев, так и в Житомир) одной полосой правой части автодороги в направлении Житомира.

Движение будет осуществляться в обоих направлениях (как в Киев, так и в Житомир) одной полосой правой части автодороги в направлении Житомира. Регулировка: На месте работают профильные службы и патрульные полицейские, обеспечивающие регулировку движения.

Водителей просят быть внимательными, учитывать временные изменения в организации дорожного движения и строго следовать указаниям патрульных.

Жителей района просят не приближаться к месту происшествия, следовать указаниям экстренных служб, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Что известно на сейчас

Как сегодня сообщил президент Владимир Зеленский, в селе Мила под Киевом с вечера продолжается ликвидация последствий российского дронового удара по складу, повлекшему детонацию.

Разрушения и пострадавшие: Инфраструктура претерпела значительные разрушения, в частности повреждены жилые дома и пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью. Днем Зеленский сообщил, что погибли 27 человек, среди них - председатель Дмитриевской общины Тарас Дидич, спасавший людей. Десятки людей ранены. Однако в 14:14 глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что погибших уже 37.

Эвакуация и помощь: Эвакуировано более 370 человек, и эвакуация продолжается. На месте развернуты штабы для помощи людям и привлечены все необходимые службы, в том числе более 300 работников ГСЧС.

Расследование: Следователи Нацполиции и СБУ проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности. Проводятся проверки норм хранения боеприпасов рядом с жилой застройкой для привлечения виновных к ответственности.

Что говорят правоохранители

При процессуальном руководстве Офиса Генпрокуратуры начато расследование из-за последствий вражеской атаки в Бучанском районе.

По фактам ведения агрессивной войны (ст. 437 УКУ) и возможной служебной халатности (ст. 367 УКУ) начато досудебное расследование в связи с последствиями вражеской атаки в Киевской области.

Обстоятельства атаки: 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории предприятия в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата (тип устанавливается). На территории возник масштабный пожар и началась детонация, на месте работают ГСЧС и экстренные службы.

Ход расследования: Следствие устанавливает обстоятельства атаки и причины, которые могли усугубить ее последствия. В частности, проверяется законность размещения и хранения взрывоопасных предметов и материалов на предприятии, наличие разрешений и действия должностных лиц. Досудебное расследование продолжается.

В Киевской области 30 августа объявлен День траура по жертвам российской атаки

В знак скорби и памяти о погибших завтра, 30 августа, в Киевской области объявлен День траура.

Ограничения и чествования: На территории региона будут приспущены Государственные Флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена, жителей также призывают воздержаться от громкого исполнения музыки.

Руководство области выразило искренние соболезнования семьям, понесшим потери, и почтило память погибших.