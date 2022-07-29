Евакуація буде: в УЗ зробили важливу заяву щодо вокзалу Покровська

"Залізничники контролюють безпечність і безперебійність процесу евакуації", - запевняють в прес-службі.

Разом з тим в УЗ звернулися до мешканців Донбасу із закликом "не відкладати на останній момент".

"Наші поїзди везуть до безпеки вже сьогодні", - додають в повідомленні.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні мер Покровська Руслан Требушкін у Telegram повідомив, що "Укрзалізниця" нібито скасувала єдиний евакуаційний потяг з Покровська Донецької області, через пошкодження колії в результаті бойових дій.

Додамо, раніше жителів Донецької області закликали терміново евакуюватися. Окупаційні війська продовжують руйнувати інфраструктуру, люди ризикують залишитися без електрики, води, тепла, зв'язку, ліків і їжі.

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