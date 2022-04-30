Евакуація з "Азовсталі" в Маріуполі: що відомо на даний момент

В Маріуполі з "Азовсталі" розпочалась евакуація цивільних. Транспорт для вивезення людей надає російська сторона.
Про евакуацію з "Азовсталі" - в матеріалі РБК-Україна.
Що ж відомо про евакуацію:
"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.
"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.
Сьогодні. Від Порт-Сіті", - написала пресслужба міськради.
"Автобуси має подавати на Порт-Сіті російська сторона, то ж ви в курсі, що може бути всяке. Але. Дзвонить у всі колоколи та рельси, аби встигнути і не прогавити. Також всі ж розуміють, що така евакуація дорівнює режим тиші по маршруту", - заявив Андрющенко.
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