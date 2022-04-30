Евакуація з "Азовсталі" в Маріуполі: що відомо на даний момент

Що ж відомо про евакуацію:

Під час візиту до Москви, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо евакуації цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі;

через декілька днів Гутерреш заявив, що наразі відбуваються переговори щодо евакуації, аби втілити домовленості в реальність;

"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.

вже сьогодні, 30 квітня, Маріупольська міська рада повідомила про велику ймовірність організації евакуації цивільних з Маріуполя;

"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.

Сьогодні. Від Порт-Сіті", - написала пресслужба міськради.

радник мера Маріуполя Петро Андрющенко відзначив, що є, хоч і стриманий, але оптимізм щодо початку великої евакуації. Автобуси ж надаватиме російська сторона;

"Автобуси має подавати на Порт-Сіті російська сторона, то ж ви в курсі, що може бути всяке. Але. Дзвонить у всі колоколи та рельси, аби встигнути і не прогавити. Також всі ж розуміють, що така евакуація дорівнює режим тиші по маршруту", - заявив Андрющенко.

як відзначають в мережі, до Маріуполя вже прибула велика колона автомобілів з логотипами ООН;