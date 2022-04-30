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Евакуація з "Азовсталі" в Маріуполі: що відомо на даний момент

Фото: евакуація з "Азовсталі" в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі з "Азовсталі" розпочалась евакуація цивільних. Транспорт для вивезення людей надає російська сторона.

Про евакуацію з "Азовсталі" - в матеріалі РБК-Україна.

Що ж відомо про евакуацію:

"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.

  • вже сьогодні, 30 квітня, Маріупольська міська рада повідомила про велику ймовірність організації евакуації цивільних з Маріуполя;

"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.
Сьогодні. Від Порт-Сіті", - написала пресслужба міськради.

"Автобуси має подавати на Порт-Сіті російська сторона, то ж ви в курсі, що може бути всяке. Але. Дзвонить у всі колоколи та рельси, аби встигнути і не прогавити. Також всі ж розуміють, що така евакуація дорівнює режим тиші по маршруту", - заявив Андрющенко.

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