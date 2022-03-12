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Евакуація та обстріли. В Охтирці не підтверджено "зелений коридор", а Тростянець змінив місце посадки

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Охтирка, Сумська область, Субота 12 березня 2022 13:11
Евакуація та обстріли. В Охтирці не підтверджено "зелений коридор", а Тростянець змінив місце посадки Фото: в Охтирці евакуація не проводиться (ngu.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

В Охтирці Сумської області на цей момент евакуація населення не проводиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, евакуація населення з Охтирки зараз не проводять, оскільки зелені коридори не були затверджені. Крім того, йде артобстріл.

У Тростянці буде можлива виїхати - автобуси очікуються о 15: 00.

"Тростянець. У місті стріляють Російські ворожі війська. Місце посадки змінено!
Це третя школа. Евакуаційні автобуси чекатимуть виїзду о 15 годині", - повідомив глава ОВА.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах через авіанальот тимчасово припинено водопостачання.

А також раніше ми давали повний перелік гуманітарних коридорів на 12 березня.

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