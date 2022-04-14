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Евакуація з Луганської області сьогодні запланована за п'ятьма напрямками: список

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Луганська область, Четвер 14 квітня 2022 08:56
Евакуація з Луганської області сьогодні запланована за п'ятьма напрямками: список Фото: евакуація з Луганської області сьогодні запланована за п'ятьма напрямками (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 14 квітня в Луганській області запланована евакуація населення за п'ятьма напрямками. Це Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОДА Сергія Гайдая в Telegram.

"Учора нам "гуманітарні коридори" не відкрили - не було гарантій стосовно безпеки. Але ж сотні людей чекали. Як їх залишити? Тому ми спробували евакуювати звідти, куди можна було доїхати. Вдалося за чотирма напрямками, крім Рубіжного. Іншим маршрутом виїхали жителі Кремінної. Рятуватимемо життя жителів області і сьогодні", - написав Гайдай.

За його словами, через те, що в багатьох громадах вже давно відсутнє світло, а разом із тим телебачення і Інтернет, подекуди немає мобільного зв'язку, деякі місцеві жителі дізнаються про безкоштовну евакуацію лише тоді, коли до бомбосховища або віддаленого району поліцейські, рятувальники чи волонтери доставляють гуманітарну допомогу.

"Готових виїхати підвозять до місць зборів на цьому ж транспорті. Або повертаються наступного разу за тими, хто ще вагається. Однак часу на роздуми все менше і менше. Прийміть рішення для порятунку дітей, батьків та себе особисто. Доки ще не пізно. Автобуси на вас чекають. Місць і рейсів достатньо для всіх бажаючих. Не чекайте до останнього", - закликав Гайдай.

Місця зборів

  • Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Первомайська, 42;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
  • Нижнє: Паркова, 13;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Зазначимо, УЗ внесла зміни до розкладу евакуаційних поїздів з Донбасу на сьогодні. Зі станції Слов'янськ додаткові евакуаційні рейси не заплановані.

Нагадаємо, вчора керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав мешканців Луганської та Донецької областей не зволікати та якнайшвидше евакуюватися. Оскільки битва з Росією за ці території буде важкою.

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Луганськ евакуація
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