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Укрзалізниця призначила додатково один евакуаційний рейс на 3 травня

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Вівторок 03 травня 2022 05:44
Укрзалізниця призначила додатково один евакуаційний рейс на 3 травня Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 3 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 3 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Львів

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, що відсьогодні, 3 травня, Укрзалізниця змінює схему руху поїзда з Покровська, який евакуює жителів східних областей. Тепер він курсуватиме до Львова замість Чопа.

Ми також писали про те, що в системі онлайн-продажів Укрзалізниці третій день поспіль відбуваються збої. При цьому в компанії назвали причину і розповіли, які дані постраждали.

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Укрзалізниця евакуація
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