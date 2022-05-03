Укрзалізниця призначила додатково один евакуаційний рейс на 3 травня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 3 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 3 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Львів
В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, що відсьогодні, 3 травня, Укрзалізниця змінює схему руху поїзда з Покровська, який евакуює жителів східних областей. Тепер він курсуватиме до Львова замість Чопа.
Ми також писали про те, що в системі онлайн-продажів Укрзалізниці третій день поспіль відбуваються збої. При цьому в компанії назвали причину і розповіли, які дані постраждали.
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