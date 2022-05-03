Укрзалізниця призначила додатково один евакуаційний рейс на 3 травня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 3 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, що відсьогодні, 3 травня, Укрзалізниця змінює схему руху поїзда з Покровська, який евакуює жителів східних областей. Тепер він курсуватиме до Львова замість Чопа.

Ми також писали про те, що в системі онлайн-продажів Укрзалізниці третій день поспіль відбуваються збої. При цьому в компанії назвали причину і розповіли, які дані постраждали.

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