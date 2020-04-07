ЄВА виступає за зниження портових зборів

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У нинішніх кризових умовах зниження портових зборів дозволить підтримати вітчизняних експортерів

Європейська бізнес асоціація підтримує ініціативу зниження портових зборів, їх рівень повинен бути економічно обґрунтований. Про це заявила заступник директора представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес-асоціації Світлана Михайловська, передає РБК-Україна.

"Європейська бізнес асоціація завжди виступала за те, що портові збори необхідно технічно та економічно обґрунтовувати. У тому числі розподіл їх використання, що куди та на які потреби", - сказала Михайлівська.

Вона також підкреслила, що в нинішніх кризових умовах зниження портових зборів дозволить підтримати вітчизняних експортерів та підвищити їх конкурентоспроможність на світових ринках.

"Зараз в умовах того, що фактично єдиною економічною спроможністю країни все-таки залишається вантажопотік, для нас вкрай важливо, і це для нас дійсно дуже пріоритетне питання, який ми не раз адресували та офісу президента, і Кабінету міністрів. Зробити все можливе, щоб це вузьке горлечко, у нас це порти, залізниці, його розширити. Асоціація ЄВА теж виступає за це зниження портових зборів. Так що ми підтримуємо цю ініціативу, оскільки ми з нею виступали ще й раніше", - сказала Михайлівська.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами голови Федерації металургів Сергія Біленького, портові збори в Україні в 3-5 разів перевищують збори в сусідніх країнах, і їх потрібно знизити найближчим часом.

Кроти того, президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту у період кризи має бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також підкреслив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить вистояти Україні під час світової економічно-фінансової кризи.