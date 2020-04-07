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ЕВА выступает за снижение портовых сборов

Новости » Промышленность     07.04.2020 - 15:52
ЕВА выступает за снижение портовых сборов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В нынешних кризисных условиях снижение портовых сборов позволит поддержать отечественных экспортеров

Европейская бизнес ассоциация поддерживает инициативу снижения портовых сборов, их уровень должен быть экономически обоснован. Об этом заявила заместитель директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская, передает РБК-Украина.

"Европейская бизнес ассоциация всегда выступала за то, что портовые сборы необходимо технически и экономически обосновывать. В том числе распределение их использования, что куда, на какие нужды и на какие потребности", - сказала Михайловская.

Она также подчеркнула, что в нынешних кризисных условиях снижение портовых сборов позволит поддержать отечественных экспортеров и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках.

"Сейчас в условиях того, что фактически единственной экономической способностью страны все-таки остается грузопоток, для нас крайне важно, и это для нас действительно очень приоритетный вопрос, который мы не раз адресовали и офису президента, и Кабинету министров. Сделать все возможное, чтобы это узкое горлышко, которые у нас это порты, железные дороги, чтобы его расширить. Ассоциация ЕВА тоже выступает за это снижение портовых сборов. Так что мы эту инициативу поддерживаем, поскольку мы с ней выступали еще и раньше", - сказала Михайловская.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по словам главы Федерации металлургов Сергея Беленького, портовые сборы в Украине в 3-5 раз превышают сборы в соседних странах, и их нужно снизить в ближайшее время.

Кроте того, президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что поддержка экспорта в период кризиса должна быть приоритетом для власти, поэтому важно обеспечить нормальные условия для логистики, а также подчеркнул, что стабильная работа экспортоориентированных предприятий позволит выстоять Украине во время мирового экономическо-финансового кризиса.

Снижение портовых сборов активизирует экспорт, - Союз химиков  Портовые сборы в Украине в 3-5 раз выше, чем в соседних странах, - Беленький
Новости Украины экспортпортЕвропейская бизнес ассоциация
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