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ЕВА виступає проти закону про тимчасові адміністрації через негативний вплив на бізнес

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 13:05
ЕВА виступає проти закону про тимчасові адміністрації через негативний вплив на бізнес Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Європейська бізнес-асоціація (ЕВА) виступає проти ухвалення законопроекту про введення тимчасових адміністрацій на енергетичних компаніях, оскільки він матиме негативні наслідки для роботи бізнесу та інвестиційної привабливості країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЕВА, опублікованому на сайті асоціації.

"Бізнес не підтримує цей документ, адже він може мати негативні наслідки як на інвестиційну привабливість країни, так і на роботу бізнесу всередині держави", - йдеться в ньому.

Асоціація зазначає, що українським законодавством передбачено, що органом, який відповідальний за дотримання ліцензійних умов ведення діяльності у сфері енергетики є НКРЕКП та надання Міністерству енергетики можливості вести контроль за дотриманням ліцензійних умов є втручанням у діяльність регулятора.

Водночас у законопроекті не визначено перелік загроз порушення безпеки постачання електроенергії та види порушень ліцензійних умов, через які може виникнути необхідність запровадження тимчасової адміністрації.

Також проект закону не містить процедури розгляду порушень з боку учасників ринку, встановлення ступеня їхньої провини та надання їм можливості висловити свої пояснення та заперечення.

"У таких умовах запровадження відповідальності за допомогою введення тимчасових адміністрацій, ймовірно, може нести корупційні ризики. Більше того, Міненерго може отримати право довільно тлумачити необхідність запровадження тимчасової адміністрації", - наголосили в ЕВА.

Як повідомлялось, раніше проект закону про тимчасові адміністрації розкритикували в "Центрі Разумкова". Директор з енергетичних програм Центру Володимир Омельченко зазначив, що законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях створює корупційні ризики.

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