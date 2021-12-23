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ЕВА выступает против закона о временных администрациях из-за негативного влияния на бизнес

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 13:05
ЕВА выступает против закона о временных администрациях из-за негативного влияния на бизнес Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) выступает против принятия законопроекта о введении временных администраций на энергетических компаниях, так как он будет иметь негативные последствия для работы бизнеса и инвестиционной привлекательности страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЕВА, опубликованном на сайте ассоциации.

"Бизнес не поддерживает данный документ, ведь он может иметь негативные последствия, как на инвестиционную привлекательность страны, так и на работу бизнеса внутри государства", - говорится в нем.

Ассоциация отмечает, что украинским законодательством предусмотрено, что органом, который ответственный за соблюдение лицензионных условий ведения деятельности в сфере энергетики является НКРЭКУ и предоставление Министерству энергетики возможности вести контроль соблюдения лицензионных условий является вмешательством в деятельность регулятора.

В то же время в законопроекте не определен перечень угроз нарушения безопасности поставок электроэнергии и виды нарушений лицензионных условий, из-за которых может появиться необходимость введения временной администрации.

Также проект закона не содержит процедуры рассмотрения нарушений со стороны участников рынка, установления степени их вины и предоставления им возможности высказать свои объяснения и возражения.

"В таких условиях введение ответственности посредством введения временных администраций вероятно может нести коррупционные риски. Более того, Минэнерго может получить право произвольно толковать необходимость введения временной администрации", - подчеркнули в ЕВА.

Как сообщалось, ранее проект закона о временных администрациях раскритиковали в "Центре Разумкова". Директор по энергетическим программам Центра Владимир Омельченко отметил, что законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях создает коррупционные риски.

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