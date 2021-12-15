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Законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях створює корупційні ризики, - експерт

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Київ, Середа 15 грудня 2021 20:46
Законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях створює корупційні ризики, - експерт Фото: Міненерго (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Законопроект про тимчасові адміністрації створює корупційні ризики і може призвести до розвалу енергетичної системи країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Омельченка, директора енергетичних програм "Центру Разумкова".

"Міненерго уже управляє низкою енергетичних. Виникає протиріччя, коли той хто буде контролювати і управляти іншим, сам управляє активами. При чому сам управляє не найкращим чином", - зазначив Омельченко.

Він зазначив, що документ який представило Міністерство енергетики створить безліч проблем на енергоринку. Міністерство не зможе об’єктивно та неупереджено приймати рішення щодо введення тимчасових адміністрацій в енергокомпаніях, переконаний експерт.

На його думку, автори законопроекту створюють потужний корупційний інструмент.

"Відповідальність для посадовців-управляючих не передбачена. Вони можуть керувати на свій розсуд чужою власністю та не нести за це відповідальність. Чим можуть користуватися для створення незаконних схем", - наголосив експерт.

Омельченко підкреслює, що ідея створення тимчасових адміністрацій - недоцільна, адже НКРЕКП та АМКУ мають достатньо повноважень та інструментів, щоб слідкувати за дотриманням законодавства власниками енергокомпаній.

Як повідомлялося раніше, інвестори до підприємств відновлюваної енергетики також виступили проти внесення змін до законодавства про запровадження тимчасових адміністрацій на "зелених" електростанціях.

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