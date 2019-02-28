Цієї весни українці отримають чотири додаткових вихідних дня

Наприкінці квітня - початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль

Весной 2019 года у работников с пятидневной рабочей неделей будет четыре дополнительных выходных дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В марте официальный праздник, Международный женский день, выпадает на пятницу. Таким образом, выходными будут три дня подряд - с 8 до 10 марта.

Пасха в этом году выпадает на воскресенье 28 апреля, и согласно закону выходной переносится на понедельник 29 апреля. Кроме того, Кабинет министров своим распоряжением рекомендовал перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. Также выходным днем будет 1 мая - День труда.

Таким образом, в конце апреля - начале мая украинцы будут отдыхать пять дней подряд - с 28 апреля по 1 мая.

Кроме того, в мае будет выходным днем четверг 9 мая, - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, по данным опроса, который провел КМИС осенью 2018 года, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество - 82%, Пасха - 82% и Новый год - 75%. Далее идут Международный женский день (43%), Троица - 37%, День Победы - 35%, День Независимости Украины - 22%, День защитника Украины - 14%, День международной солидарности трудящихся - 11%, День Конституции - 8%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.