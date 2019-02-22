Цієї весни українці отримають чотири додаткових вихідних дня

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Наприкінці квітня - початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль

Навесні 2019 року у працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде чотири додаткових вихідних дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

У березні офіційне свято, Міжнародний жіночий день, випадає на п'ятницю. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль - з 8 до 10 березня.

Великдень у цьому році випадає на неділю 28 квітня, і згідно із законом вихідний переноситься на понеділок 29 квітня. Крім того, Кабінет міністрів своїм розпорядженням рекомендував перенести робочий день з вівторка 30 квітня на суботу, 11 травня. Також вихідним днем буде 1 травня - День праці.

Таким чином, наприкінці квітня - початку травня українці відпочиватимуть п'ять днів поспіль - з 28 квітня по 1 травня.

Крім того, в травні буде вихідним днем четвер 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів КМІС восени 2018 року, до трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво - 82%, Великдень - 82% і Новий рік - 75%. Далі йдуть Міжнародний жіночий день (43%), Трійця - 37%, День Перемоги - 35%, День Незалежності України - 22%, День захисника України - 14%, День міжнародної солідарності трудящих - 11%, День Конституції - 8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня. При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.