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У цьому році в Україні сталось понад 1200 вбивств, - Луценко

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 22:48
Фото: Юрій Луценко (УНІАН)
Фото: Юрій Луценко (УНІАН)

Генпрокурор наголосив, що згідно даних МВС, в Україні понад 3 мільйони одиниць нелегальної нарізної зброї

За 9 місяців 2018 року в Україні зареєстровано понад 1200 вбивств. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий", передає кореспондент РБК-Україна. 

"Просто, щоб ми розуміли картину, в якій ми живемо За 9 місяців цього року, у нас офіційно зареєстровано 1241 вбивство. За цей же час зареєстровано 1717 розбоїв, коли на людину нападають і наносять їй тілесні ушкодження, а щось забирають.  Майже 2 тисяч нападів з тілесними пошкодженнями середньої та високої ступенів. Ми маємо тисячі насильницьких злочинів", - заявив Луценко.

Він наголосив, що згідно даних МВС, в Україні понад 3 мільйони одиниць нелегальної нарізної зброї.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9262 про утворення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюкта інших громадських активістів.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко підкреслив, що злочин проти Гандзюк вже в значній мірі розкрито. Він також заявив, що у слідства є понад 20 версій щодо вбивства херсонської активістки.

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