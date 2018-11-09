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В этом году в Украине произошло свыше 1200 убийств, - Луценко

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 22:48
Фото: Юрий Луценко (УНИАН)
Фото: Юрий Луценко (УНИАН)

Генпрокурор отметил, что согласно данным МВД, в Украине более 3 миллионов единиц нелегального нарезного оружия

За 9 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано более 1200 убийств. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой", передает корреспондент РБК-Украина.

"Просто, чтобы мы понимали картину, в которой мы живем, За 9 месяцев этого года, у нас официально зарегистрировано 1241 убийство. За это же время зарегистрировано 1717 разбоев, когда на человека нападают и наносят ему телесные повреждения, а что-то забирают. Почти 2 тысяч нападений с телесными повреждениями средней и высокой степенью. Мы имеем тысячи насильственных преступлений", - заявил Луценко.

Он отметил, что согласно данным МВД, в Украине более 3 миллионов единиц нелегального нарезного оружия.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9262 о создании временной следственной комиссии (ВСК) для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что преступление против Гандзюк уже в значительной мере раскрыто. Он также заявил, что у следствия есть более 20 версий относительно убийства херсонской активистки.

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Новости Украины Юрий ЛуценкоУкраинаУбийство
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