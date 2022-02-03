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Україна може купити у Туреччини нову партію безпілотників, - Bloomberg

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Анкара, Четвер 03 лютого 2022 11:45
Україна може купити у Туреччини нову партію безпілотників, - Bloomberg Фото: глава Управління зв'язків із громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун
Автор: Марія Кучерявець

Глава Управління зв'язків із громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що країна не відступить від запланованих угод щодо постачання зброї Україні. Зокрема, мова йде про подальший продаж безпілотників Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Військова співпраця між Анкарою та Києвом не призначена для того, щоб орієнтуватися на Росію і не буде порушена, щоб догодити їй", - сказав Алтун.

Він зазначив, що угоди про співпрацю, які Анкара підписує з Києвом, ніяким чином "не пов'язані з поточною кризовою ситуацією" і наразі обидві країни хочуть збільшити обсяг торгівлі до 10 млрд доларів на рік.

"Експорт Туреччини в Україну майже подвоївся за п'ять років до 2,6 мільярда доларів минулого року, тоді як імпорт зріс до 4,4 мільярда доларів із 2,8 мільярда доларів за той же період.Турецькі постачання в Україну минулого року здійснювалися харчовим текстилем та технікою, включаючи літаки та наземну техніку, а також сталь та залізо", - зазначає видання.

Але, як зазначили в адміністрації Ердогана, у турецько-українських відносинах "є щось більше, ніж експорт".

"Для України безпілотні літальні апарати та турецьке партнерство мають життєво важливе значення для захисту її території від РФ. Туреччина, з іншого боку, бачить можливість спільного виробництва космічних ракет та передачі схожими за технологією двигунів, що є ключовим місцем для турецької оборонної промисловості", - додав Алтун.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Туреччина продасть Україні ще понад 20 безпілотних літальних апаратів "Байрактар".

Додамо, в жовтні ЗСУ вперше застосували безпілотник, який знищив гармату проросійських бойовиків.

Після чого російський президент Путін поскаржився Ердогану на застосування "Байрактарів" на Донбасі.

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