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Вже цього року. Рєзніков спрогнозував, коли в Україні випустять перші "Байрактари"

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 11:04
Вже цього року. Рєзніков спрогнозував, коли в Україні випустять перші "Байрактари" Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

В Україні цього літа почнуть будівництво заводу для виробництва військових безпілотників "Байрактар". Очікується, що перші БПЛА з'являться в країні вже цього року.

Про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"За моєю інформацією, на початку літа ми повинні вийти на будівництво заводу, а він досить швидко будується. Моє відчуття, що протягом року вони вже з'являться. Та кількість, яка вже є, це вже не погано, а скоро ми отримаємо ще, згідно з підписаним минулого року контрактом, і цього вже буде достатньо навіть до будівництва заводу", - розповів міністр.

Раніше стало відомо, що Україна може купити у Туреччини нову партію безпілотників.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Туреччина продасть Україні ще понад 20 безпілотних літальних апаратів "Байрактар".

Додамо, в жовтні ЗСУ вперше застосували безпілотник, який знищив гармату проросійських бойовиків.

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Міністерство оборони України
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