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Не в цьому році. Малюська розповів, коли будуть результати слухань в ЄСПЛ щодо Донбасу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Результати слухань в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) по Донбасу слід очікувати не раніше наступного року. При цьому самі засідання очікуються цікавими, оскільки Росія спробує застосувати пропагандистські методи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра юстиції Дениса Малюськи "24 каналу".

За його словами, в листопаді поточного року в ЄСПЛ заслухають справи, які стосуються Донбасу. "Ми очікуємо і цікавих слухань, і цікавого результату - за результатами цих слухань. Але це вже відбудеться не в цьому році", - уточнив міністр.

Малюська вважає, що результат слухань в ЄСПЛ слід очікувати в 2022 році. "Самі слухання будуть теж цікавими. Тому що Росія, розуміючи той негативний імідж, який вона раз по раз отримує в міжнародних судах, спробує застосувати свій стандартний пропагандистський метод", - додав він.

Нагадаємо, в листопаді в ЄСПЛ почнуться слухання у справі України та Нідерландів проти РФ.

Зазначимо, у травні Нідерланди подали ще один позов до ЄСПЛ проти Росії за збитий рейс MH17.

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ДонбасЕСПЧМіністерство юстиції України