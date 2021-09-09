UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не в этом году. Малюська рассказал, когда будут результаты слушаний в ЕСПЧ по Донбассу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Результаты слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по Донбассу следует ожидать не раньше следующего года. При этом сами заседания ожидаются интересными, поскольку Россия попытается применить пропагандистские методы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра юстиции Дениса Малюськи "24 каналу".

По его словам, в ноябре текущего года в ЕСПЧ заслушают дела, которые касаются Донбасса. "Мы ожидаем и интересных слушаний, и интересного результата - по результатам этих слушаний. Но это уже произойдет не в этом году", - уточнил министр.

Малюська считает, что результат слушаний в ЕСПЧ следует ожидать в 2022 году. "Сами слушания будут тоже интересными. Потому что Россия, понимая тот негативный имидж, который она раз за разом получает в международных судах, попытается применить свой стандартный пропагандистский метод", - добавил он.

Напомним, в ноябре в ЕСПЧ начнутся слушания по делу Украины и Нидерландов против РФ.

Отметим, в мае Нидерланды подали еще один иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассЕСПЧМинистерство юстиции Украины