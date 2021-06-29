ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визначився з датою початку слухань у справі України та Нідерландів проти Російської Федерації. Вони почнуться в листопаді.
Відповідна інформація розміщена на сайті ЄСПЛ.
Повідомляється, що засідання Великої палати ЄСПЛ у справі "Україна і Нідерланди проти Росії" призначено на 24 листопада 2021 року.
Зазначимо, минулого року Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, пов'язаний з катастрофою літака рейсу МН17 на Донбасі влітку 2014 року. У позові російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.
Пізніше стало відомо, що суд об'єднав справу України проти Росії з позовом Нідерландів.
Нагадаємо, у травні Нідерланди подали ще один позов до ЄСПЛ проти Росії за збитий рейс MH17.