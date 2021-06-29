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ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії

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Страстбург, Вівторок 29 червня 2021 14:55
ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії Фото: ЄСПЛ у листопаді почне слухати справу України та Нідерландів проти РФ (Sandro Weltin_Council of Europe)
Автор: РБК-Україна

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визначився з датою початку слухань у справі України та Нідерландів проти Російської Федерації. Вони почнуться в листопаді.

Відповідна інформація розміщена на сайті ЄСПЛ.

Повідомляється, що засідання Великої палати ЄСПЛ у справі "Україна і Нідерланди проти Росії" призначено на 24 листопада 2021 року.

Зазначимо, минулого року Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, пов'язаний з катастрофою літака рейсу МН17 на Донбасі влітку 2014 року. У позові російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав справу України проти Росії з позовом Нідерландів.

Нагадаємо, у травні Нідерланди подали ще один позов до ЄСПЛ проти Росії за збитий рейс MH17.

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ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії
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