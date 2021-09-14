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Цього року літо в Греції стало одним з найспекотніших за останні 43 роки

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Греція, Вівторок 14 вересня 2021 10:02
Цього року літо в Греції стало одним з найспекотніших за останні 43 роки Фото: цього року літо в Греції стало одним з найспекотніших за останні 43 роки (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Метеослужба Національної обсерваторії Афін заявила про найспекотніше літо в Греції за останні 43 роки. Найвищого піка температура сягала в кінці липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Посилаючись на офіційні дані за 43-річний період, метеслужба вказала, що до цього подібні температурні рекорди фіксували влітку 2007 року, крім цього схожі рекорди спостерігалися в 1987, 2000 та 2012 роках.

Тим часом найспекотніші дні цього літа припадали на період з 27 липня по 6 серпня.

У метеослужбі зазначають, що цьогоріч високі показники температури реєстрували і в багатьох інших частинах Середземномор'я, а також в західній частині США, Сибіру і західній частині РФ.

Нагадаємо, цього року в серпні Греції почали вирувати лісові пожежі. Тільки на острові Евія вигоріло понад 200 тисяч гектарів, їх пов'язують з аномальною спекою.

Додамо, прем'єр Греції назвав пожежі в країні найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття.

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