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"Це була вульгарна демонстрація". Глава "Кіберальянсу" про кібератаку на Україну

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Київ, Середа 19 січня 2022 09:18
"Це була вульгарна демонстрація". Глава "Кіберальянсу" про кібератаку на Україну Фото: експерт назвав можливий мотив кібератаки на Україну (freepik.com)
Автор: Олег Черниш, Марія Кучерявець

Глава "Українського кіберальянсу" Артем Карпінський прокоментував нещодавню кібератаку на сайти держорганів України. Він назва її "вульгарною демонстрацією", яка була лише прикриттям для більш серйозної атаки хакерів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі".

"Ця атака не була покликана налякати, це просто демонстрація. Це очевидна і вульгарна демонстрація, яка не вимагає якогось особливого рівня підготовки, щоб її провести", - вважає Карпінський.

За його словами, є два варіанти того, як далі буде розвиватися ситуація.

Перший, вказуючи на відносну "слабкість" проведеного кібернападу, не дозволяє вважати його передвісником повномасштабної російської атаки на українську інфраструктуру.

Водночас другий варіант, на його думку, що "вкрай демонстративна" атака на сайти міністерств була фактором відволікання уваги, а отже - вона може слугувати прикриттям для більш серйозної атаки, яка вже реалізовується або може початися найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні в ніч із 13 на 14 січня хакери здійснили глобальну атаку на низку сайтів держструктур та портал "Дія".

Додамо, Служба безпеки України заявила про ознаки причетності спецслужб Росії до кібератаки, але у Москві заперечують це.

Після чого, 17 січня стало відомо про нові кібератаки. Зокрема, Шевченківський райсуд Києва втратив доступ до своїх електронних систем, а також не працював форум системи державних закупівель Prozorro.

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