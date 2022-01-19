"Це була вульгарна демонстрація". Глава "Кіберальянсу" про кібератаку на Україну

Глава "Українського кіберальянсу" Артем Карпінський прокоментував нещодавню кібератаку на сайти держорганів України. Він назва її "вульгарною демонстрацією", яка була лише прикриттям для більш серйозної атаки хакерів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі".

"Ця атака не була покликана налякати, це просто демонстрація. Це очевидна і вульгарна демонстрація, яка не вимагає якогось особливого рівня підготовки, щоб її провести", - вважає Карпінський.

За його словами, є два варіанти того, як далі буде розвиватися ситуація.

Перший, вказуючи на відносну "слабкість" проведеного кібернападу, не дозволяє вважати його передвісником повномасштабної російської атаки на українську інфраструктуру.

Водночас другий варіант, на його думку, що "вкрай демонстративна" атака на сайти міністерств була фактором відволікання уваги, а отже - вона може слугувати прикриттям для більш серйозної атаки, яка вже реалізовується або може початися найближчим часом.