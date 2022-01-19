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"Это была вульгарная демонстрация". Глава "Киберальянса" о кибератаке на Украину

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 09:18
"Это была вульгарная демонстрация". Глава "Киберальянса" о кибератаке на Украину Фото: эксперт назвал возможный мотив кибератаки на Украину (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

Глава "Украинского киберальянса" Артем Карпинский прокомментировал недавнюю кибератаку на сайты госорганов Украины. Он назвал ее "вульгарной демонстрацией", которая была лишь прикрытием для более серьезной атаки хакеров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше".

"Эта атака не была призвана напугать, это просто демонстрация. Это очевидная и вульгарная демонстрация, которая не требует какого-то особого уровня подготовки, чтобы ее провести", - считает Карпинский.

По его словам, есть два варианта того, как дальше будет развиваться ситуация.

Первый, указывая на относительную "слабость" проводимого кибернападения, не позволяет считать его предвестником полномасштабной российской атаки на украинскую инфраструктуру.

Вместе с тем другой вариант, по его мнению, что "крайне демонстративная" атака на сайты министерств была фактором отвлечения внимания, а значит - она может служить прикрытием для более серьезной атаки, которая уже реализуется или может начаться в ближайшее время.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры осуществили глобальную атаку на ряд сайтов госструктур и портал "Дия".

Добавим, Служба безопасности Украины заявила о признаках причастности спецслужб России к кибератаке, но в Москве отрицают это.

После чего, 17 января стало известно о новых кибератаках. В частности, Шевченковский райсуд Киева потерял доступ к своим электронным системам, а также не работал форум системы государственных закупок Prozorro.

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Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше