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Формують комісії: у Маріуполі активізувалася підготовка до "псевдореферендуму"

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Маріуполь, Понеділок 29 серпня 2022 10:12
Формують комісії: у Маріуполі активізувалася підготовка до "псевдореферендуму" Фото: у Маріуполі активізувалася Підготовка до" референдуму " (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Маріуполі Донецької області окупанти активізували підготовку до "псевдореферендуму". За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Андрющенко заявив, що з Кремля російським військам надійшла нова вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому прискорилася робота з підготовки "псевдореферендуму". Поки формування виборчих комісій зривається.

Одночасно глави ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Слідом за цим почалися масові обдзвони жителів міста з питанням, чи планують люди голосувати. При цьому дата референдуму поки не оголошується.

Раніше повідомлялося, що РФ може готувати провокацію на 1 вересня в школах захоплених міст Донецької області у контексті нещодавньої вказівки президента РФ Володимира Путіна взяти всі школи під озброєну охорону.

Також ми писали, що гауляйтеру Маріуполя і ще дев'яти колаборантам з Донецької та Луганської областей оголосили підозру.

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