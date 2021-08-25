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"Це жарт": глава ОГТС України уточнив свою заяву про управління "Північним потоком-2"

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Київ, Середа 25 серпня 2021 21:05
"Це жарт": глава ОГТС України уточнив свою заяву про управління "Північним потоком-2" Фото: Сергій Макогон, глава ГТС України (tsoua.com)
Автор: Дмитро Левицький

Глава оператора ГТС України Сергій Макогон уточнив свою заяву про те, що Україна запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2". Він сказав, що це був жарт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Макогона в Facebook.

Макогон на сторінці у Facebook відреагував на сьогоднішнє рішення німецького суду щодо "Північного потоку-2". Суд постановив, що газопровід має відповідати нормам газової директиви ЄС, і обмежив "Газпром" у доступі до потужностей "Північного потоку-2".

У коментарях до свого допису Макогон написав, що оператор ГТС України після цього рішення суду запропонує свої послуги з управління російським газопроводом.

"Це жарт", - додав він пізніше.

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ГТС Північний потік-2 Сергій Макогон
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