"Це жарт": глава ОГТС України уточнив свою заяву про управління "Північним потоком-2"

Глава оператора ГТС України Сергій Макогон уточнив свою заяву про те, що Україна запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2" . Він сказав, що це був жарт.

Макогон на сторінці у Facebook відреагував на сьогоднішнє рішення німецького суду щодо "Північного потоку-2". Суд постановив, що газопровід має відповідати нормам газової директиви ЄС, і обмежив "Газпром" у доступі до потужностей "Північного потоку-2".

У коментарях до свого допису Макогон написав, що оператор ГТС України після цього рішення суду запропонує свої послуги з управління російським газопроводом.

"Це жарт", - додав він пізніше.