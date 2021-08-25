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"Это шутка": глава ОГТС Украины уточнил свое заявление об управлении "Северным потоком-2"

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Киев, Среда 25 августа 2021 21:05
"Это шутка": глава ОГТС Украины уточнил свое заявление об управлении "Северным потоком-2" Фото: Сергей Макогон, глава ГТС Украины (tsoua.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон уточнил свое заявление о том, что Украина предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2". Он сказал, что это была шутка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Макогона в Facebook.

Макогон на странице в Facebook отреагировал на сегодняшнее решение немецкого суда по "Северному потоку-2". Суд постановил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС, и ограничил "Газпром" в доступе к мощностям "Северного потока-2".

В комментариях к своей публикации Макогон написал, что оператор ГТС Украины после этого решения суда предложит свои услуги по управлению российским газопроводом.

"Это шутка", - добавил он позже.

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ГТС Северный поток-2 Сергей Макогон
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