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Це - шантаж: МЗС відреагувало на заяву Путіна про додатковий газ через "Північний потік-2"

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 13:10
Це - шантаж: МЗС відреагувало на заяву Путіна про додатковий газ через "Північний потік-2" Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав шантажем заяву російського президента Путіна стосовно можливого збільшення постачання газу через "Північний потік-2" у разі схвалення німецького регулятора. Та зазначив, що Україна очікує від Німеччини чітку позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільної прес-конференції з главою МЗС Молдови Ніком Попеску.

"Це - шантаж, це використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини з приводу "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, Німеччина почне вживати заходи у відповідь. Це вже відбувається, і ми очікуємо на чітку позицію Німеччини з цього приводу", - зазначив Кулеба.

За його словами, позиція України щодо сертифікації і запуску "Північного потоку-2" залишається незмінною та нагадав, що НАК "Нафтогаз" та оператор ГТС хочуть долучитись до процесу сертифікації газогону.

"Ми очікуємо на позитивне рішення. Безумовно, ми чули запевнення ЄС, що до "Північного потоку-2" буде застосовано третій енергетичний пакет. Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме відсіч об’єднаної Європи", - додав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може збільшити поставки газу до Європи лише через "Північний потік-2", а німецький регулятор може надати на це дозвіл.

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МЗС Російська Федерація Дмитро Кулеба Північний потік-2
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