ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Это - шантаж: МИД отреагировал на заявление Путина о дополнительном газе через "Северный поток-2"

Новина українською →
Киев, Пятница 22 октября 2021 13:10
Это - шантаж: МИД отреагировал на заявление Путина о дополнительном газе через "Северный поток-2" Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал шантажом заявление российского президента Путина относительно возможного увеличения поставок газа через "Северный поток-2" в случае одобрения немецкого регулятора. И отметил, что Украина ожидает от Германии четкую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместной пресс-конференции с главой МИД Молдавии Ником Попеску.

"Это - шантаж, это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", - отметил Кулеба.

По его словам, позиция Украины относительно сертификации и запуска "Северного потока-2" остается неизменной и напомнил, что НАК "Нафтогаз" и оператор ГТС хотят присоединиться к процессу сертификации газопровода.

"Мы ожидаем положительное решение. Безусловно, мы слышали заверения ЕС, что к "Северному потоку-2" будет применен третий энергетический пакет. Все эти элементы должны послать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто недопустим, а всегда будет получать отпор объединенной Европы", - добавил Кулеба.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу только через "Северный поток-2", а немецкий регулятор может предоставить на это разрешение.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Дмитрий Кулеба Северный поток-2
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили