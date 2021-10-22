Это - шантаж: МИД отреагировал на заявление Путина о дополнительном газе через "Северный поток-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал шантажом заявление российского президента Путина относительно возможного увеличения поставок газа через "Северный поток-2" в случае одобрения немецкого регулятора. И отметил, что Украина ожидает от Германии четкую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместной пресс-конференции с главой МИД Молдавии Ником Попеску.

"Это - шантаж, это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", - отметил Кулеба.

По его словам, позиция Украины относительно сертификации и запуска "Северного потока-2" остается неизменной и напомнил, что НАК "Нафтогаз" и оператор ГТС хотят присоединиться к процессу сертификации газопровода.



"Мы ожидаем положительное решение. Безусловно, мы слышали заверения ЕС, что к "Северному потоку-2" будет применен третий энергетический пакет. Все эти элементы должны послать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто недопустим, а всегда будет получать отпор объединенной Европы", - добавил Кулеба.