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Росія готова збільшити поставки газу в Європу, але через "Північний потік-2", - Путін

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Росія, Четвер 21 жовтня 2021 20:24
Росія готова збільшити поставки газу в Європу, але через "Північний потік-2", - Путін Фото: Росія готова збільшити поставки газу в Європу, але по "Північному потоку-2" (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація може збільшити поставки газу до Європи лише через "Північний потік-2". Вже завтра німецький регулятор може надати на це дозвіл.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Російської Федерації Володимира Путіна.

За словами Путіна, у разі ухвалення німецьким регулятором дозволу на поставку газу через "Північний потік-2" до Європи, вже післязавтра Росія може розпочати поставку 17,5 млрд кубометрів.

"Чи можливе збільшення (поставок газу - ред.), Ви питаєте. Так можливо. Ось по "Північному потоку-2". Труба вже заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, то післязавтра почнеться поставка 17,5 млрд кубометрів", - заявив президент РФ.

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Російська Федерація Володимир Путін Північний потік-2 Газ
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