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Це пастка. Українців закликають не повертатися на окуповані території

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Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 18:10
Це пастка. Українців закликають не повертатися на окуповані території Фото: Українців закликають не повертатися на окуповані території (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти закликають українців, які вже евакуювалися з окупованих територій України, повернутись назад. Проте українські чиновники заявляють, що це пастка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Не вірте закликам і погрозам окупантів. Це пастка. Їхня задача - у будь-який спосіб примусити повернутися, їм потрібні «картинки» для їхнього фарсу" - заявила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Окупанти залякують людей та шантажують конфіскацією майна чи нерухомості. Таким чином людей змушують повернутись назад та створити видимість великої кількості учасників на "референдумах".

Кінцевим терміном для повернення називають 1 жовтня, проте у Мінреінтеграції заявили, що це провокація. Також повернувшись в окупацію, існує ризик не виїхати звідти.

Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти відтермінували "референдум" до листопада.

Також жителів Херсонської області попросили повідомляти про підготовку до "референдумів" в СБУ.

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