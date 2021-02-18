Протести в Іспанії: затримали більше 40 людей

Сьогодні вночі в у двох містах Іспанії протести на підтримку ув’язненого каталонського репера Пабло Аселя переросли в сутички з поліцією. Правоохоронці затримали вже більш ніж 40 людей.

Як повідомляється, тисячі протестувальників у Мадриді та Барселоні зіткнулися з правоохоронцями. Поліція повідомила, що щонайменше затримали 14 демонстрантів в Мадриді та 29 в Барселоні.

У столиці Іспанії демонстрація почалася мирно. Учасники протесту плескали в долоні і скандували "Більше ніякого поліцейського насильства" і "Свободу Пабло Аселю", однак пізніше у полетіли правоохоронців пляшки і каміння. Спецпризначенці своєю чергою застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Spanish police have clashed with protesters in Barcelona and Madrid, as fresh demonstrations broke out over the jailing of rapper Pablo Hasel for tweets insulting police and the monarchy pic.twitter.com/CAHw78TU23 — AFP News Agency (@AFP) February 18, 2021

Схожа ситуація спостерігалась і в Барселоні. Там мітингарі встановлювали барикади і підпалювали меблі на вулицях, а також жбурляли камені, пляшки та тупі предмети, що змусило правоохоронців відреагувати спецзасобами.