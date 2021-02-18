Протести в Іспанії: затримали більше 40 людей
Сьогодні вночі в у двох містах Іспанії протести на підтримку ув’язненого каталонського репера Пабло Аселя переросли в сутички з поліцією. Правоохоронці затримали вже більш ніж 40 людей.
Про це повідомляє BBC.
Як повідомляється, тисячі протестувальників у Мадриді та Барселоні зіткнулися з правоохоронцями. Поліція повідомила, що щонайменше затримали 14 демонстрантів в Мадриді та 29 в Барселоні.
У столиці Іспанії демонстрація почалася мирно. Учасники протесту плескали в долоні і скандували "Більше ніякого поліцейського насильства" і "Свободу Пабло Аселю", однак пізніше у полетіли правоохоронців пляшки і каміння. Спецпризначенці своєю чергою застосували сльозогінний газ і гумові кулі.
Spanish police have clashed with protesters in Barcelona and Madrid, as fresh demonstrations broke out over the jailing of rapper Pablo Hasel for tweets insulting police and the monarchy pic.twitter.com/CAHw78TU23— AFP News Agency (@AFP) February 18, 2021
Схожа ситуація спостерігалась і в Барселоні. Там мітингарі встановлювали барикади і підпалювали меблі на вулицях, а також жбурляли камені, пляшки та тупі предмети, що змусило правоохоронців відреагувати спецзасобами.
Нагадаємо, протести в Іспанії спалахнули після того, як іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.