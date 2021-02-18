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Протести в Іспанії: затримали більше 40 людей

Новость на русском → Мадрид, Четвер 18 лютого 2021 09:40
Протести в Іспанії: затримали більше 40 людей Фото: протести в Іспанії (twitter com arnau_martinez2)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні вночі в у двох містах Іспанії протести на підтримку ув’язненого каталонського репера Пабло Аселя переросли в сутички з поліцією. Правоохоронці затримали вже більш ніж 40 людей.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, тисячі протестувальників у Мадриді та Барселоні зіткнулися з правоохоронцями. Поліція повідомила, що щонайменше затримали 14 демонстрантів в Мадриді та 29 в Барселоні.

У столиці Іспанії демонстрація почалася мирно. Учасники протесту плескали в долоні і скандували "Більше ніякого поліцейського насильства" і "Свободу Пабло Аселю", однак пізніше у полетіли правоохоронців пляшки і каміння. Спецпризначенці своєю чергою застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Схожа ситуація спостерігалась і в Барселоні. Там мітингарі встановлювали барикади і підпалювали меблі на вулицях, а також жбурляли камені, пляшки та тупі предмети, що змусило правоохоронців відреагувати спецзасобами.

Нагадаємо, протести в Іспанії спалахнули після того, як іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.

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