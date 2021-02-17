В Іспанії масові протести. Сталися сутички, десятки постраждалих
В Іспанії тисячі людей вийшли на акції протесту. Люди виступають проти затримання каталонського репера Пабло Аселя.
Про це повідомляє Reuters.
Мітинги пройшли в Барселоні, Валенсії, Пальмі-де-Мальорці, Жироні та деяких інших містах. В ході протесту відбулися сутички з поліцейськими.
VÍDEO Protestas por la detención de Pablo Hasél en Cataluña— Espejo Público (@EspejoPublico) February 17, 2021
La jornada ha terminado con 15 detenidos, más de 30 heridos y destrozos en locales y mobiliario urbano en los enfrentamientos con la policía#17FebreroESp
https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/dz8Z7Nxrow
Близько 2000 чоловік зібралися в центрі столиці Каталонії, вони будували барикади, закидали поліцейських камінням, пляшками і петардами, підпалювали сміттєві контейнери.
Protestas en Valencia de los podemitas y ultraizquierda por la detencion de Hazel, pero el peligro son los fachas y la derecha.— Vaguih (@Vagahbundo) February 17, 2021
¿Me lo explican? pic.twitter.com/c8BvzvEnwp
Протестуючі скандували: "Свободу Пабло Аселю" і "Смерть іспанського режиму". Кілька магазинів і приміщення одного банку були розгромлені.
В результаті заворушень близько 30 осіб постраждали, вісім з яких госпіталізовано.
Зазначимо, іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.
Нагадаємо, в серпні поліція Берліна затримала 300 осіб під час протестів проти карантинних обмежень, введених в Німеччині через поширення коронавірусу.
Раніше поліція австралійського штату Вікторія зробила кілька арештів на протестах через посилення карантинних обмежень.