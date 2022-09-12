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Це вони ще й не відступали. Данілов закликав Медведєва Шукати бункер, щоб ховатися

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Київ, Понеділок 12 вересня 2022 15:54
Це вони ще й не відступали. Данілов закликав Медведєва Шукати бункер, щоб ховатися Фото: секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на слова колишнього президента РФ Дмитра Медведєва і закликав його шукати собі "саддамівський бункер", щоб сховатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Блогеру-початківцю потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того що "і це вони ще не відступали", - написав Данілов.

Раніше Данілов розповів, на якій меті можуть зупинитися українські військові. За його словами, ЗСУ зупиняться там, де закінчаться їхні інтереси.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО заявив, що Україна не повинна погоджувати звільнення своїх територій ні з якою державою. Використання наданої зброї - інше питання.

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