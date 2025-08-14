Этно и бохо: Белла Хадид показала платье с уникальной вышивкой

Какое платье выбрала Белла Хадид

На новых фото модель предстала в белоснежном наряде, щедро украшенном цветной вышивкой, отсылающей к традиционным палестинским орнаментам.

"Это произведение искусства", - написала она в посте.

Как отметила сама Белла, платье создано молодой палестинской художницей и дизайнером, и является не просто предметом одежды, а настоящим произведением искусства.

Образ имеет символическое значение: через моду модель поддерживает палестинскую культуру и выражает уважение к собственным корням - ее отец, Мохамед Хадид, является палестинцем.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Дизайн платья

Фасон: воротничок поло, вырез в зоне декольте, украшенный пуговицами, открытая спина, высокий разрез на юбке, обнажающий ногу - силуэт выглядит изящно.

Материал: легкая белая ткань, контрастирующая с яркими вышивками.

Отделка: цветные орнаменты и символы, подобные элементам палестинской вышивки, создают глубокий этнический нарратив.

Аксессуары: золотой пояс и браслеты на обеих руках дополняют образ, добавляя ему богемной роскоши.

Стиль

Бохо-шик: натуральная ткань, этнические мотивы, ручная вышивка - все это признаки богемного стиля.

Этнический стиль: вышивка и орнаменты отсылают к палестинским культурным кодам, что делает платье не просто трендовым элементом, а носителем наследия.

Авангард / авторский дизайн: как произведение искусства, платье выходит за пределы функциональной одежды, становясь манифестом культуры через моду.

Белла Хадид показала модное платье (фото: instagram.com/bellahadid)

Символизм и значение

Этот образ Беллы Хадид - не только о стиле. Это - эстетическое заявление с глубоким подтекстом, сочетающее элегантность, этническую идентичность и социальную позицию.

Во времена, когда мода все чаще становится каналом для важных месседжей, подобные наряды - это больше, чем просто красивые вещи. Это голос культуры.