Етапування Балуха в РФ загрожує його життю, - правозахисники

Балух може постраждати в російській колонії через проукраїнську позицію

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник уверена, что этапирование политзаключенного Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО является прямой угрозой его жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу Facebook.

Как отмечается, политзаключенного, вероятно, вывозят из Крыма в Россию. Такое мнение высказал адвокат украинца после того, как он пытался узнать, куда и по какой причине этапируют активиста.

"Для Владимира Балуха с его открытой проукраинской позицией этапирования в российскую колонию - это прямая угроза его жизни", - сказала Скрипник.

Правозащитница также отметила, что этапирование Балуха за пределы Крыма нарушает международное гуманитарное право.

Напомним, сегодня стало известно, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Россией Крыму. О перемещении активиста стало известно после того, как его жена Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для политзаключенного.

Отметим, 13 февраля Балуха этапировали из керченской колонии в Симферополь.

РБК-Украина писало, что 28 января, Верховный суд аннексированного Россией Крыма отказал адвокатам украинского активиста Владимира Балуха в уменьшении срока заключения.