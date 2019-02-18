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Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО

Новини » Політика    18.02.2019 - 15:43
Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО
Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

В Сімферопольське СІЗО з керченської колонії Балуха етапували 13 лютого

Українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу на сторінці Facebook.

Про переміщення активіста стало відомо сьогодні, 18 лютого, після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для політв'язня.

"Наталі не повідомили, куди вивезли Балуха. Адвокат українського активіста з'ясовує, де в даний час знаходиться його підзахисний, а також причину етапування", - йдеться в повідомленні.

Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО

Нагадаємо, 13 лютого Балуха етапували з керченської колонії в Сімферополь.

Повідомлялося, що захисники Володимира Балуха намагалися з'ясувати причини його етапування з керченської колонії.

Раніше, 28 січня, Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив адвокатам українського активіста Володимира Балуха в зменшенні терміну ув'язнення.

зазначимо, 5 липня 2018 року в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу в 10 тис. рублів (близько 4 тис. гривень). Його засудили за сукупністю двох кримінальних справ. Згідно вироку "суду", Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи управління" (звинуватили в бунті в СІЗО, - ред.).

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