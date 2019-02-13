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Балуха етапували з керченської колонії до Сімферополя

Новини » Політика    13.02.2019 - 20:20
Балуха етапували з керченської колонії до Сімферополя
Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

Ймовірно, що Балуха етапували для участі в судовому засіданні

Українського політв'язня Володимира Балуха доправили з керченської колонії до СІЗО Сімферополя, ймовірно для участі в судовому засіданні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу" на сторінці у Facebook.

Прес-служба так званого "Верховного суду" Криму повідомила, що 30 січня "суд" отримав касаційну скаргу "прокуратури" Криму щодо рішення "Раздольського райсуду" у справі про нібито дезорганізацію Балухом роботи ізолятора.

Текст касації поки не оприлюднений, тому невідомо, що саме хоче оскаржити "прокуратура".

Зазначимо, в анексованому Росією Криму суддя так званого "Керченського міського суду" Олександр Ковальов 25 січня не задовольнив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення.

Балуха етапували з керченської колонії до Сімферополя

РБК-Україна писало, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що Балух не має наміру просити про помилування.

28 січня Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив адвокатам українського активіста Володимира Балуха в зменшенні терміну ув'язнення.

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