Етапування Балуха в РФ загрожує його життю, - правозахисники

Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Балух може постраждати в російській колонії через проукраїнську позицію

Керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник переконана, що етапування політв'язня Володимира Балуха з Сімферопольського СІЗО є прямою загрозою його життю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу у Facebook.

Як зазначається, політв'язня, ймовірно, вивозять з Криму в Росію. Таку думку висловив адвокат українця після того, як він намагався дізнатися, куди і з якої причини етапують активіста.

"Для Володимира Балуха з його відкритою проукраїнської позицією етапування в російську колонію - це пряма загроза його життю", - сказала Скрипник.

Правозахисниця також зазначила, що етапування Балуха за межі Криму порушує міжнародне гуманітарне право.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в окупованому Росією Криму. Про переміщення активіста стало відомо після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для політв'язня.

Зазначимо, 13 лютого Балуха етапували з керченської колонії в Сімферополь.

РБК-Україна писало, що 28 січня, Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив адвокатам українського активіста Володимира Балуха в зменшенні терміну ув'язнення.